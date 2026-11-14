Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет предоставлять Украине оружие и финансовую помощь (Фото: REUTERS/Natalia Campos)

У Болгарии нет средств для финансовой поддержки Украины, и она больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы со складов своей армии.

Об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил журналистам в пятницу, 13 ноября, на саммите в Дублине, сообщает болгарское издание Debati.bg.

Отвечая на вопрос о новом кредите для Украины и возможном участии Болгарии в качестве гаранта, Радев пояснил, что страна находится в процедуре в связи с чрезмерным дефицитом бюджета и испытывает проблемы с резервами. В то же время он подчеркнул, что не будет препятствовать другим государствам ЕС в предоставлении Украине финансовой помощи.

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Премьер заявил, что Болгария поддерживает все усилия ради мира, но лично он не приемлет подход «мир с позиции силы». По его мнению, это ведет к росту числа жертв, разрушениям и эскалации. Радев также напомнил, что в Украине проживает самая многочисленная среди стран ЕС историческая болгарская община, и выразил обеспокоенность тем, что болгары продолжают гибнуть на войне.

По словам Радева, Болгария готова обсуждать механизмы, гарантирующие, что средства пойдут на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицину, а не на оружие. А в случае участия страны в качестве гаранта он настаивает на том, чтобы часть средств направлялась болгарской общине в Украине.

Премьер также отметил, что в 2022—2023 годах болгарские оборонные предприятия демонстрировали огромные объемы экспорта, однако впоследствии они постепенно снизились. Радев объяснил это тем, что на войне сейчас требуются не столько боеприпасы, сколько дроны.

Еще 21 октября правительство Румена Радева приняло решение о том, что Болгария больше не будет финансировать закупку летального оружия для Украины через Европейский фонд мира, а будет предоставлять Киеву исключительно невоенную помощь. Как сообщало болгарское государственное агентство БТА, София также будет настаивать на том, чтобы выделяемые ею средства направлялись прежде всего в регионы, где проживают этнические болгары. Самая крупная болгарская община в Украине находится на юге Одесской области.

13 ноября на полях саммита в Дублине премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна из-за дефицита бюджета временно приостанавливает взносы в программу PURL, в рамках которой европейцы закупают для Украины американское оружие. По его словам, он уведомил об этом решении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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