Болгария больше не будет предоставлять Украине оружие и финансовую помощь — премьер

14 ноября, 13:29
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Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет предоставлять Украине оружие и финансовую помощь (Фото: REUTERS/Natalia Campos)

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет предоставлять Украине оружие и финансовую помощь (Фото: REUTERS/Natalia Campos)

У Болгарии нет средств для финансовой поддержки Украины, и она больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы со складов своей армии.

Об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил журналистам в пятницу, 13 ноября, на саммите в Дублине, сообщает болгарское издание Debati.bg.

Отвечая на вопрос о новом кредите для Украины и возможном участии Болгарии в качестве гаранта, Радев пояснил, что страна находится в процедуре в связи с чрезмерным дефицитом бюджета и испытывает проблемы с резервами. В то же время он подчеркнул, что не будет препятствовать другим государствам ЕС в предоставлении Украине финансовой помощи.

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Премьер заявил, что Болгария поддерживает все усилия ради мира, но лично он не приемлет подход «мир с позиции силы». По его мнению, это ведет к росту числа жертв, разрушениям и эскалации. Радев также напомнил, что в Украине проживает самая многочисленная среди стран ЕС историческая болгарская община, и выразил обеспокоенность тем, что болгары продолжают гибнуть на войне.

По словам Радева, Болгария готова обсуждать механизмы, гарантирующие, что средства пойдут на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицину, а не на оружие. А в случае участия страны в качестве гаранта он настаивает на том, чтобы часть средств направлялась болгарской общине в Украине.

Премьер также отметил, что в 2022—2023 годах болгарские оборонные предприятия демонстрировали огромные объемы экспорта, однако впоследствии они постепенно снизились. Радев объяснил это тем, что на войне сейчас требуются не столько боеприпасы, сколько дроны.

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Еще 21 октября правительство Румена Радева приняло решение о том, что Болгария больше не будет финансировать закупку летального оружия для Украины через Европейский фонд мира, а будет предоставлять Киеву исключительно невоенную помощь. Как сообщало болгарское государственное агентство БТА, София также будет настаивать на том, чтобы выделяемые ею средства направлялись прежде всего в регионы, где проживают этнические болгары. Самая крупная болгарская община в Украине находится на юге Одесской области.

13 ноября на полях саммита в Дублине премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна из-за дефицита бюджета временно приостанавливает взносы в программу PURL, в рамках которой европейцы закупают для Украины американское оружие. По его словам, он уведомил об этом решении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Финансирование Украины в целом стало одной из ключевых тем в ЕС. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028−2034 годы, если все страны не возьмут на себя обязательства поддерживать Киев в 2027 году и в дальнейшем, а в следующем году, по данным FT, Украине будет не хватать €70 млрд.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Болгария Военная помощь Финансовая помощь Война России против Украины

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