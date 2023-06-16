Болгария хочет помочь боеприпасами Украине, присоединившись к инициативе ЕС — министр обороны 16 июня, 07:50 Боеприпасы возле позиций украинских защитников в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Болгария хочет присоединиться к инициативе Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года.



Об этом новоизбранный министр обороны страны Тодор Тагарев заявил в интервью Politico.

Болгария — одна из двух стран ЕС, кроме нейтральной Ирландии, которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство (EDA). Теперь глава Минобороны хочет пересмотреть это решение.

Видео дня

«Мы очень четко настроены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, мы сможем предоставить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия и верю: найдем способ», — сказал Тагарев.

Он пояснил, что преимущество формального присоединения Софии к коалиции заключается в том, что Болгария с советских времен традиционно специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов.

В мае страны ЕС завершили соглашение по поставке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов и ракет до марта 2024-го и согласовали план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

Ранее Welt сообщала, что Болгария тайно поддерживала Киев в один из решающих периодов большой войны, развязанной Россией. По данным издания, в период с апреля по август 2022 София обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах, а также до 40% танков и авто, которые использовались для нужд украинской армии, дизтопливом.

