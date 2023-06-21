Оружие и боеприпасы. Болгария готовит новый пакет военной помощи 21 июня, 20:02 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария готовит новую партию военной помощи Украине.

Об этом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил в интервью Свободной Европе.

В пакете будут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии, их не нужно закупать. Большинство из этого уже просрочено или находится в конце срока службы, то есть, в любом случае, боеприпасы нужно заменять.

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«В некоторых случаях даже некоторые системы, которые не полностью трудоспособны. Они также готовы такие братья», — добавил Тагарев.

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Предыдущий парламент в декабре 2022 принял первое решение о предоставлении военной помощи Украине. Временное правительство передало эту помощь, однако президент Румен Радев выступил против отправки оружия и боеприпасов в Киев и посоветовал новому правительству не допускать этого в будущем, однако новый кабинет министров придерживается другой позиции.

«Мы понимаем и разделяем эту необходимость оказывать помощь Украине тем, чем можем», — сказал министр обороны Тодор Тагарев.

20 июня президент Болгарии Румен Радев заявил, что возможное присоединение страны к проекту Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона боеприпасов « ошибкой».