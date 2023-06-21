Оружие и боеприпасы. Болгария готовит новый пакет военной помощи
Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)
Болгария готовит новую партию военной помощи Украине.
Об этом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил в интервью Свободной Европе.
В пакете будут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии, их не нужно закупать. Большинство из этого уже просрочено или находится в конце срока службы, то есть, в любом случае, боеприпасы нужно заменять.
«В некоторых случаях даже некоторые системы, которые не полностью трудоспособны. Они также готовы такие братья», — добавил Тагарев.
Предыдущий парламент в декабре 2022 принял первое решение о предоставлении военной помощи Украине. Временное правительство передало эту помощь, однако президент Румен Радев выступил против отправки оружия и боеприпасов в Киев и посоветовал новому правительству не допускать этого в будущем, однако новый кабинет министров придерживается другой позиции.
«Мы понимаем и разделяем эту необходимость оказывать помощь Украине тем, чем можем», — сказал министр обороны Тодор Тагарев.