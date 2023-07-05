Премьер Болгарии заявил о намерении бороться с вмешательством РФ во внутренние дела страны 5 июля, 18:48 Николай Денков (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что власти больше «не будут закрывать глаз» на вмешательство России в дела страны.

В интервью Politico он подчеркнул, что намерен провести реформу спецслужб, чтобы искоренить из силовых структур Болгарии российскую агентуру.

Он также заявил о необходимости положить конец бездействию правоохранителей, которые «закрывают глаза» на взрывные действия РФ внутри страны, в частности, когда доходит до расследования вмешательства России во внутренние дела Болгарии.

Видео дня

В этом контексте Денков упомянул о многолетнем бездействии силовых структур после ряда диверсий на арсеналах и военных заводах Болгарии, начавшихся в 2011 году.

В то же время реформа спецслужб подвергается противодействию президента Болгарии Румена Радева, которого считают пророссийским. Поэтому правительство планирует внести законодательные изменения, которые помогут обойти это.

Денков также подчеркнул, что пророссийская партия Возрождение распространяет через соцсети ложь, чтобы запугать население и пытаться использовать этих людей для получения определенной политической выгоды.

«Эта агрессия становится все более заметной, и мы не можем позволить продолжаться ей в дальнейшем», — сказал Николай Денков.

6 июля глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит болгарскую столицу Софию.