Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили 6 февраля, 19:25 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Тбилисский городской суд отказался досрочно освободить гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Судебный процесс по делу о возможной отсрочке в связи с болезнью тюремного наказания или освобождения Саакашвили из заключения начался в декабре прошлого года.

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Зарубежные врачи рекомендуют вывезти Саакашвили на лечение в специализированную клинику в США или Европу. При этом лечащие врачи из клиники Вивамед считают, что у их пациента нет каких-либо нарушений жизненных функций.

Ранее Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Как сообщал портал Новости-Грузия, Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие государства Европы.