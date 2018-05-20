Более тысячи джихадистов выехали из Германии для поддержки террористических группировок

Более половины из них имеют немецкое гражданство

Более одной тысячи джихадистов выехали из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок. Об этом сообщает DW со ссылкой на правительство ФРГ.

Более половины из них имеют немецкое гражданство.

Число людей, которые выехали из Германии в районы боевых действий, вновь выросло. Однако их количество значительно меньше, чем два года тому назад.

Также сообщается, что с 2013 года 243 сторонника Курдской рабочей партии и Курдских отрядов самообороны выехали из ФРГ, чтобы оказать поддержку международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой Исламское государство.

Сама Курдская рабочая партия считается в Германии террористической организацией.

Ранее сообщалось, что в МВД Германии призвали лишать джихадистов немецкого гражданства.