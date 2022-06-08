Лидер республиканцев в Сенате США призвал отправить в Украину более мощное оружие 8 июня, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Лидер Республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США должны посылать более мощное оружие Украине.



Об этом сообщает Голос Америки.

«Поскольку Россия посылает боевую мощь на фронт, украинским солдатам нужно больше оружия. Им нужно более мощное оружие. И им нужно оружие большей дальности, чтобы безопасно противостоять наступательным силам России», — сказал сенатор.

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Он призвал администрацию Джо Байдена объяснить, продолжит ли она предоставлять Украине ракеты большей дальности и предоставит ли противокорабельные ракеты, «чтобы Украина могла нацелиться на российские угрозы украинским черноморским портам».

Макконнел подчеркнул, что не стоит бояться раздразнить или унизить Путина и те, «кто обеспокоен эскалацией, должны полагать, что Путин сделает с их (украинскими — ред.) городами, если его не остановит Украина».

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:



РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

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