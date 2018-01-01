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Более 150 стран поддержали миграционный пакт ООН

Сегодня, 14:17
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Некоторые страны отказались подписывать пакт, устанавливающий стандарты обращения с мигрантами

В понедельник, 10 декабря, представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.

Как передает DW, принятый документ впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами.

В частности, он предусматривает, что страны происхождения, транзита и назначения теперь будут активнее сотрудничать друг с другом для снижения нелегальной миграции.

В то же время ряд государств Евросоюза, среди которых Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН.

Негативно к данному документу отнеслись также в Израиле и Австралии, а в Бельгии этот вопрос вовсе привел к распаду правящей коалиции.

В свою очередь США даже не участвовали в переговорах по разработке миграционного пакта.

При этом, как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, данный документ не имеет юридически обязывающей силы.

По словам генсека, он необходим, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с мигрантами во всем мире.

Инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

Теги:   Мигранты ООН

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