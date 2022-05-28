Более 150 городов мира разорвали отношения с российскими «собратьями» — МИД 28 мая, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России (Фото:EvgeniT / пixabay)

Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами в России.

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Об этом сообщает в Facebook МИД Украины.

Отмечено, что решение о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

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«Еще десятки — на пути к этому, ведь в мире понимают, что не может быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава. В состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вовнянск.

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