Контроль над мостами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область — Минобороны Британии 20 июля, 09:10 Антоновский мост в Херсоне является ключевой уязвимой точкой российских оккупантов (Фото:khersonline.net)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что контроль над переправами через Днепр, по всей вероятности, станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область.

В сводке ведомства, опубликованной в Twitter, говорится, что 19 июля власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

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«Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил», — говорится в сообщении.

Антоновский мост — один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может поставлять или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра является естественным барьером, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.

«Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в результате боевых действий в регионе», — отметили в британском ведомстве.

Относительно боев на Донбассе в Минобороны Британии заявили, что Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении, а украинские силы удерживают оборону.

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