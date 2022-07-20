Контроль над мостами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область — Минобороны Британии

20 июля, 09:10
Антоновский мост в Херсоне является ключевой уязвимой точкой российских оккупантов (Фото:khersonline.net)

Антоновский мост в Херсоне является ключевой уязвимой точкой российских оккупантов (Фото:khersonline.net)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что контроль над переправами через Днепр, по всей вероятности, станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область.

В сводке ведомства, опубликованной в Twitter, говорится, что 19 июля власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

Видео дня
Читайте также:
«Армия РФ много не навоюет». Аналитик CIT — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму

«Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил», — говорится в сообщении.

Антоновский мост — один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может поставлять или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Читайте также:
Ответ будет быстрым и жестким. США считают, что российские оккупанты готовят аннексию захваченных территорий Украины

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра является естественным барьером, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.

https://www.youtube.com/embed/OigK8QXOC-0

«Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в результате боевых действий в регионе», — отметили в британском ведомстве.

Относительно боев на Донбассе в Минобороны Британии заявили, что Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении, а украинские силы удерживают оборону.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1549621051222622209
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Херсонская область Река Днепр Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Некоторые вещи, которые мы склонны делать каждый день, втайне разрушают наше здоровье (Фото:Daniel Chekalov/Unsplash)
Не верите? /
Пять привычек, которые незаметно разрушают здоровье. Избавьтесь от них немедленно!
20 июля, 07:00
Медицина
Гибридные авто (Фото:motorbiscuit.com)
Мягкая электрификация /
Пять лучших гибридных б/у авто
20 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X