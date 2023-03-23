Бои за Бахмут демонстрируют, что Россия готова бросить еще тысячи людей ради минимальной выгоды — Столтенберг 23 марта, 10:18 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Бои за Бахмут демонстрируют, что Россия готова бросить еще тысячи солдат и понести много потерь ради минимальной выгоды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, РФ готова «просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды».

«Путин не планирует мира, он планирует новую войну», — сказал Столтенберг.

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Генсек добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия».

По словам Столтенберга, поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам помощи Киеву в течение длительного времени.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.