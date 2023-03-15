ВСУ зажали российских оккупантов в Бахмуте — генерал Милли

15 марта, 21:48
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Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли прокомментировали ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области.

Во время брифинга по итогам онлайн-заседания в формате Рамштайн Милли сказал, что страна-агрессор добилась «небольших тактических успехов» в районе Бахмута ценой огромных потерь. Он заявил, что Силы обороны Украины зажали оккупантов в Бахмуте и наносят значительные потери боевикам ЧВК Вагнера и регулярной российской армии.

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Он повторил, что российских оккупантов бросили на фронт «без какой-либо координации и управления». Глава Пентагона отметил доблесть и стойкость защитников Украины, которые более семи месяцев не дают врагу захватить Бахмут.

Отвечая на вопрос об обороне города, Остин сказал, что США поддержат любое решение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что если защитники Украины решат выйти из Бахмута, это будет означать не то, что война проиграна, а что украинские Силы обороны переместились, чтобы сохранить преимущество.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что украинские силы в Бахмуте сдерживают «безумное давление» со стороны противника.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствующие поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Украина-США Пентагон Бахмут Ллойд Остин Война России против Украины Марк Милли

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