Россия перебросила дополнительные войска в район Бахмута и достигла успехов — британская разведка 7 апреля, 09:44 Британская разведка сообщила об успехах российских оккупантов в Бахмуте (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

По данным британской разведки, в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут, после того, как в конце марта их продвижение сильно застопорилось.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.

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Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой, добавили в разведке.

«Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе. Существует реальная вероятность того, что на местном уровне группа Вагнера и командиры минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля сказал, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».

Западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

По данным Сил обороны Украины, обстановка в Бахмуте постоянно меняется.