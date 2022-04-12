Бои на востоке Украины будут ужесточаться в течение следующих двух-трех недель — Минобороны Британии 12 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Россия перенаправляет все свои усилия на восток Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

По информации Министерства обороны Великобритании, в течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут ужесточаться.

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Как отметили в ведомстве, Россия продолжает перенаправлять все свои усилия в этот регион.

В британском Минобороны подчеркнули, что российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется продвижение на Краматорск.

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Российские войска продолжают выводить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины, добавили в ведомстве.



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