Бои на востоке Украины будут ужесточаться в течение следующих двух-трех недель — Минобороны Британии

12 апреля, 09:00
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Россия перенаправляет все свои усилия на восток Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

Россия перенаправляет все свои усилия на восток Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

По информации Министерства обороны Великобритании, в течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут ужесточаться.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как отметили в ведомстве, Россия продолжает перенаправлять все свои усилия в этот регион.

В британском Минобороны подчеркнули, что российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется продвижение на Краматорск.

Видео дня

Российские войска продолжают выводить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины, добавили в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513746649113403397
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Великобритания Война России против Украины

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