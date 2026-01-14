Российский генерал потерял должность после провального наступления колонны техники на Доброполье

Сухраба Ахмедова уволили за некомпетентность уже во второй раз (Фото: Wikimedia Commons / Министерство экономического развития Республики Дагестан)

В России сняли с должности заместителя главнокомандующего ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам, генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова , которого в конце декабря обвинили в некомпетентности российские провоенные блогеры.

Об этом сообщили 1 корпус Национальной гвардии Украины Азов и российское издание Insider.

Последнее отмечает, что в конце декабря Украина сообщила об отражении наступления механизированной колонны морской пехоты на Доброполье и значительных потерях оккупантов. Морской пехотой на этом направлении командовал Ахмедов, которого и обвинили в провале российские провоенные блогеры.

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Перед этим Ахмедова уволили в мае 2024 года с должности командующего 20-й армией России. Тогда блогеры обвиняли его в гибели российских военных, которые два часа на улице ждали «мотивационную речь» этого генерала под Кременной и, наконец, дождались удара HIMARS.

Несмотря на это, в июле 2025 года Ахмедову присвоили звание героя России.

В Азове отметили, что до этого был отстранен командующий 51-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, который тоже командовал подразделениями, которые пытались наступать в районе Доброполья.

«Их (Сухраба Ахмедова и Сергея Мильчакова — ред.) сняли за „отсутствие результата“. Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не дали противнику оперативного успеха и не привели к прорыву украинских позиций. Единственное, чего достигли оккупационные командующие, — значительные потери в личном составе и технике», — констатируется в сообщении Азова.

Там также отмечается, что с августа 2025 года, когда 1-й корпус НГУ Азов занял определенную полосу обороны на Добропольском направлении, противник потерял почти 23 тысячи военных убитыми и ранеными, а в тяжелой бронетехнике его потери составили 100 танков и 263 единицы боевых бронированных машин.

«Ахмедова и Мильчакова заменят другие генералы. Но им стоит сразу осознать: Добропольское направление — это место, где постоянно гибнут российские солдаты и офицеры и заканчиваются карьеры генералов оккупационной армии», — добавили в Азове.

Добропольское направление — это стратегический участок фронта в Донецкой области, в частности на территории Покровского района, где активно ведутся боевые действия.

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Операции по обороне и наступлению ведутся вокруг городов Покровск, Мирноград, Доброполье и других близлежащих населенных пунктов, где украинские войска укрепляют свои позиции для сдерживания и отражения российской агрессии.