В Минобороны Польши назвали условие передачи Украине боевых самолетов 8 февраля, 10:04 Истребитель F-16 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Польша может передать Украине боевые самолеты, такие как F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Укринформ.

При этом, по его словам, сейчас вопрос передачи самолетов Украине не обсуждается.

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«Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках Рамштайна, или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие», — отметил Скуркевич.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры по НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Инфографика: NV