Боевики атаковали американские военные базы в Сирии 25 марта, 05:02 За последние 24 часа было совершено две атаки (Фото:pexels@pixabay)

Боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный обстрел американской военных баз в Сирии, США ударили в ответ.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, пишет Укринформ.



По данным военно-ведомства США, за последние 24 часа было совершено две атаки. В последнюю - утром в пятницу - было выпущено не менее 10 ракет.

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Считают, что нападение совершили группы, лояльные иранскому Корпусу стражей исламской революции.

« В результате атаки никто не пострадал, никакого вреда технике или сооружениям нанесено не было», — сказал спикер.

Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.

Однако во время предварительного удара в четверг погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.

Днем ранее США нанесли авиаудар по позициям Корпуса стражей исламской революции на востоке Сирии. Это был ответ на атаку американских позиций с помощью дрона.