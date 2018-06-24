Боевики ИГ похитили шестерых сотрудников сил безопасности Ирака

Боевики террористической группировки Исламское государство захватили в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака, передает Reuters.

Как сообщается, террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Напомним, что боевики ИГИЛ в ходе масштабной операции возобновили контроль над частью сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком.Этот район был сердцем так называемого халифата, провозглашенного ИГИЛ в 2014 году на обширных территориях Ирака и Сирии. Освобождение города проправительственными войсками в 2017 году было "последним гвоздем в крышку гроба" псевдогосударства.

По данным сирийских наблюдателей, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, теперь контролируют менее трех процентов территории Сирии.