«Вагнеровцы» имитировали прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска — ЦНС 10 августа, 13:27 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Боевики ЧВК Вагнера имитировали прибытие к границе с Польшей, где осуществляли маневры с целью растягивания польских войск.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, «вагнеровцы» имитировали присутствие в районе автодорожного пункта пропуска Пищатка в Берестейской области Беларуси.

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По данным местного подполья, там маневрировало около 250 наемников, что свидетельствует об осуществлении россиянами психологической операции с целью нагнетания ситуации.

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Ранее в ЦНС отмечали, что на аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около «вагнеровцев». Сообщалось, что РФ планирует использовать их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью и странами ЕС.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.

