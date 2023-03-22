Ответ на вранье Путина. Британский МИД прокомментировал передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном 22 марта, 16:23 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

На фоне передачи Киеву снарядов с обедненным ураном министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в войне нет ядерной эскалации.

Об этом сообщает Sky News.

«Нет никакой ядерной эскалации», — сказал он.

По его словам, единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах — это Россия.

«Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», — сказал он.

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21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

«Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — заявили в Минобороны.