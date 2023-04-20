Словения будет закупать боеприпасы для Украины вместе с другими странами Европы 20 апреля, 22:55 Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Правительство Словении в четверг, 20 апреля, приняло решение присоединиться к проекту совместной закупки боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает 24UR.

Решение было приняли на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставить однин миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев в Украину.

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Минобороны Словении заявило, что соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и «не создаст никаких финансовых обязательств для республики Словения, поскольку лишь устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества».

Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому уже участвуют 23 страны-члена ЕС и Норвегия.

Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к ним присоединились другие страны.