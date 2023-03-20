В Евросоюзе не хватает сырья для производства боеприпасов для нужд Украины — FT 20 марта, 10:48 В ВСУ есть потребность в большом количестве боеприпасов, чтобы эффективно противостоять войскам РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Евросоюзе не хватает сырья для производства боеприпасов, в которых нуждается Украина для эффективной борьбы с оккупационными войсками РФ, пишет Financial Times со ссылкой на представителей рынка и чиновников.

По данным издания, есть опасения, что увеличение производственных мощностей может занят около трех лет.

Отмечается, что из-за нехватки пороха, платита и тротила промышленность не в состоянии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег будет брошено на решение этой проблемы.

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Ограничения в цепи поставок подчеркивают, что вторжение России в Украину серьезно обнажило недостаточные запасы вооружений в Европе и слабые внутренние производственные мощности, которые истощались десятилетиями недостаточного инвестирования.

«Основная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства», — отметил один из немецких чиновников на условиях анонимности.

Чиновники ЕС, выступающие за пакеты финансовых стимулов, в частном порядке признают, что европейские производители артиллерии дали им понять, что увеличение объемов производства будет нелегкой задачей.

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Один из производителей 155-мм артиллерийских снарядов в Испании заявил, что главной проблемой являются первичные материалы.

«Поставки боеприпасов по всему миру очень напряжены, потому что все заводы, как и мы, работают на 100 процентов. В Европе не так много заводов [по производству таких материалов, как тротил и нитроцеллюлоза], и они тоже загружены на 100 процентов, поэтому мы должны начать искать в Индии, в Корее, в других странах, расположенных дальше», — пояснил производитель.

15 марта прошла десятая встреча в формате Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.