«Результат войны может быть под угрозой». Евросоюз должен обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасами для борьбы с РФ — Боррель

20 февраля, 13:58
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Боррель заявил, что результат войны может оказаться под угрозой, если ЕС не справится с вопросом обеспечения Украины боеприпасами (Фото:Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/Flickr)

Боррель заявил, что результат войны может оказаться под угрозой, если ЕС не справится с вопросом обеспечения Украины боеприпасами (Фото:Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/Flickr)

Евросоюз должен обеспечить Украине достаточное количество боеприпасов для продолжения борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом заявил в понедельник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет The Guardian.

«Это самый неотложный вопрос. Если мы не справимся с этим, результат войны будет под угрозой», — отметил он.

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Боррель добавил, что российская артиллерия совершает около 50 000 выстрелов в день, и «Украина должна быть на том же уровне возможностей».

«У них есть пушки, но им не хватает боеприпасов», — отметил он.

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Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZZ7X2z3Ngo

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Военная помощь Боеприпасы Жозеп Боррель Война России против Украины

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