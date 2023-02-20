«Результат войны может быть под угрозой». Евросоюз должен обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасами для борьбы с РФ — Боррель 20 февраля, 13:58 Боррель заявил, что результат войны может оказаться под угрозой, если ЕС не справится с вопросом обеспечения Украины боеприпасами (Фото:Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/Flickr)

Евросоюз должен обеспечить Украине достаточное количество боеприпасов для продолжения борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом заявил в понедельник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет The Guardian.

«Это самый неотложный вопрос. Если мы не справимся с этим, результат войны будет под угрозой», — отметил он.

Видео дня

Боррель добавил, что российская артиллерия совершает около 50 000 выстрелов в день, и «Украина должна быть на том же уровне возможностей».

«У них есть пушки, но им не хватает боеприпасов», — отметил он.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

