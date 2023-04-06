В ЕС не согласовали вопрос об изготовлении боеприпасов для Украины — Politico 6 апреля, 05:49 Боеприпасы возле позиций украинских военных в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Две недели прошли с момента объявления ЕС о предоставлении большого количества боеприпасов Украине. Но все еще продолжаются обсуждения юридических деталей, связанных с реализацией данного соглашения.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Первый в своем роде план совместной закупки боеприпасов для Украины был приостановлен из-за споров, связанных с тем, кто будет заключать контракты на производство боеприпасов — исключительно компании ЕС или же будут допущены внешние производители. Несмотря на то, что послы ЕС собрались встретиться в среду для обсуждения ключевых вопросов, значительного прогресса достигнуто не было.

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По данным издания, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах ЕС, Греция и Кипр поддерживают такой же подход, чтобы избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

Однако в части плана, касающейся передачи Украине боеприпасов из собственных складов ЕС, послы достигли согласия.

Ожидается, что соответствующий юридический документ будет опубликован на следующей неделе. Кроме того, существуют опасения, что оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого изготовления необходимого количества снарядов, поэтому планируется осуществлять план в три этапа. Первоначально будет выделена сумма в 1 миллиард евро на возмещение странам, которые могут немедленно предоставить боеприпасы из собственных запасов или перенаправить заказ.

Затем будет выделена еще одна сумма в 1 миллиард евро на совместную закупку дополнительных боеприпасов для Украины и замену снарядов, предоставленных Европой.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза поддерживают план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев для борьбы с российским вторжением.