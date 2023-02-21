Совместную закупку боеприпасов для Украины поддержали более 20 стран ЕС — глава МИД Словении 21 февраля, 13:58 В ЕС призывают обеспечить Украины необходимым количеством боеприпасов для борьбы с РФ (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Совместную закупку боеприпасов для нужд украинской армии поддержали 22 страны Евросоюза.

Об этом сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон после встречи в Брюсселе, пишет STA.

По ее словам, министры обороны обсудят создание механизма закупок ЕС на неформальной встрече в Стокгольме.

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Она запланирована на начало марта.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

20 февраля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если страны не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.