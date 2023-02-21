Совместную закупку боеприпасов для Украины поддержали более 20 стран ЕС — глава МИД Словении

21 февраля, 13:58
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В ЕС призывают обеспечить Украины необходимым количеством боеприпасов для борьбы с РФ (Фото:Marko Djurica/Reuters)

В ЕС призывают обеспечить Украины необходимым количеством боеприпасов для борьбы с РФ (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Совместную закупку боеприпасов для нужд украинской армии поддержали 22 страны Евросоюза.

Об этом сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон после встречи в Брюсселе, пишет STA.

По ее словам, министры обороны обсудят создание механизма закупок ЕС на неформальной встрече в Стокгольме.

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Она запланирована на начало марта.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

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Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

20 февраля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если страны не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Военная помощь Боеприпасы Война России против Украины

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