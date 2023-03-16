Шольц призвал ускорить поставки боеприпасов Украине 16 марта, 13:06 Шольц заявил, что очень важно обеспечить Украину боеприпасами (Фото:Christian Mang/Reuters)

Канцлер германии Олаф Шольц призвал обеспечить Украину новыми боеприпасами для борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге в четверг, 16 марта, пишет DW.

«Очень важно, чтобы мы быстро поставляли Украине необходимые боеприпасы», — сказал он.

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Шольц также назвал целью «достижение более эффективного, бесперебойного снабжения».

Он подчеркнул, что Германия готова координировать свои поставки Украине с другими странами-членами ЕС.

«Вместе с нашими европейскими партнерами мы будем и впредь заботиться о том, чтобы Украина получала вооружения и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Германия будет поддерживать Украину политически, финансово, в гуманитарной сфере и оружием столько, сколько необходимо», — резюмировал немецкий канцлер.

15 марта прошла десятая встреча в формате Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

