Главы МИД стран ЕС утвердили план поставки боеприпасов Украине на 2 млрд евро — журналист

20 марта, 15:25
Поделиться:
Украинский военный (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Главы МИД стран ЕС утвердили план поставки Украине боеприпасов, сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в понедельник, 20 марта.

На прошлой неделе ЕС принял решение выделить дополнительные 2 миллиарда евро фонду, помогающему закупать боеприпасы. Сегодня оно было подтверждено.

Читайте также:
У Запада хватит снарядов для одного большого контрнаступления Украины — NYT

15 марта во время встречи в формате Рамштайн представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для украинских военных, артиллерию, танки и защиту неба. Bloomberg сообщила, что на следующей неделе ЕС одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины.

Видео дня

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Боеприпасы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X