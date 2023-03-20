Главы МИД стран ЕС утвердили план поставки боеприпасов Украине на 2 млрд евро — журналист 20 марта, 15:25 Украинский военный (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Главы МИД стран ЕС утвердили план поставки Украине боеприпасов, сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в понедельник, 20 марта.

На прошлой неделе ЕС принял решение выделить дополнительные 2 миллиарда евро фонду, помогающему закупать боеприпасы. Сегодня оно было подтверждено.

15 марта во время встречи в формате Рамштайн представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для украинских военных, артиллерию, танки и защиту неба. Bloomberg сообщила, что на следующей неделе ЕС одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины.

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По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.