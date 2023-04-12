Франция блокирует решение ЕС о совместной поставке боеприпасов Украине — СМИ 12 апреля, 16:16 155-мм артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов в Украину. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

20 марта страны ЕС договорились совместно закупить 1 млн снарядов для Украины в течение 12 месяцев. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что план Евросоюза состоит из трех пунктов:

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из Европейского фонда мира будет выделен 1 миллиард евро на компенсацию поставок государствам-членам;

еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов;

государства ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

После политической договоренности на саммите ЕС должен быть принят юридический документ, переговоры продолжаются.

Как пишет PAP, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм производятся в Польше, Франции и Германии. Из суммы в 2 млрд евро половина должна быть использована для возмещения расходов на поставки боеприпасов со складов стран ЕС. Но сейчас на складах их недостаточно, поэтому возникла идея закупить снаряды за пределами ЕС, сообщает агентство.

По словам источника PAP, Франция выступила против. В такой ситуации страны ЕС могли бы получить боеприпасы от третьей страны на безвозмездной основе, а затем возместить со складов страны ЕС, передав третьей стране другое оружие. Переговоры об этом продолжаются.

Собеседник PAP также заявил, что Франция заблокировала решение ЕС о втором миллиарде евро, который должны были выделить на совместные заказы у оборонной промышленности в ЕС (то есть в Польше, Франции и Германии).

«Проект содержал положение о том, что боеприпасы будут возмещать только на основании запроса, поданного Украиной. Франция хочет исключить это положение, не объясняя причин. Это также означало бы возможность возмещения боеприпасов, о которых украинская сторона не просила. Кроме решения по боеприпасам, Франция хочет добавить возможность возместить поставки ракет», — сказал высокопоставленный источник агентства в ЕС.

Некоторые дипломаты считают, что за позицией Франции может стоять лоббирование оборонных компаний. Большинство стран ЕС выступают против изменений.