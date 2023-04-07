Эстония предложила закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС 7 апреля, 09:58 В ЕС продолжают обсуждать юридические детали обеспечения Украины боеприпасами (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил при необходимости закупать боеприпасы для Украины вне экономической зоны Евросоюза.

«Мы всегда придерживались того мнения, что, поскольку скорость важнее всего, то если их нельзя будет сразу же найти в Европе, нельзя также исключить покупку вне Европы», — отметил он, пишет Postimees.

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Певкур пояснил, что первичной целью совместной закупки боеприпасов странами ЕС для Украины было поддержать и усилить возможности европейских производителей.

«Но если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы. Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей», — добавил эстонский министр.

Певкур также пояснил, что сейчас организацию совместного тендера обсуждают с Францией и Германией.

«Мы сейчас как раз и ведем переговоры о том, как быстро они могут получить снаряды от своих производителей», — резюмировал он.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20.

В начале апреля издание Politico сообщало, что все еще продолжаются обсуждения юридических деталей, связанных с реализацией данного соглашения.