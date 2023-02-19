Министры обороны ЕС обсудят проблему с боеприпасами для Украины в марте — Боррель 19 февраля, 14:23 Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Министры обороны стран Европейского Союза 6−7 марта проведут чрезвычайную встречу, в ходе которой обсудят, как ускорить поставки оружия для Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Укринформ.



По его словам, проблема нехватки боеприпасов, которую испытывает Украина, должна быть решена быстро.

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«Мы должны использовать то, что у нас уже есть, то, что есть у стран-членов. В краткосрочной перспективе у нас есть возможности, чтобы предоставить вооружение для Украины, а в среднесрочной — нарастить возможности нашей оборонной промышленности. Но наш первый приоритет — это оружие для Украины», — сказал Боррель.

Ранее Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины. Этот вопрос обсудят министры иностранных дел ЕС на саммите в Брюсселе в понедельник, 20 февраля.

