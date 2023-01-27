Украинские военные прибыли в Германию для обучения работе с БМП Marder
Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в ближайшее время (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)
В Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.
Группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, сообщает DW.
Их подготовка должна начаться в ближайшее время.
Ранее власти Германии объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое займет примерно восемь недель.
В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине.
Кроме того, вскоре должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.