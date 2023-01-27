Украинские военные прибыли в Германию для обучения работе с БМП Marder

27 января, 11:05
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Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в ближайшее время (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в ближайшее время (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

В Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.

Группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, сообщает DW.

Их подготовка должна начаться в ближайшее время.

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Ранее власти Германии объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое займет примерно восемь недель.

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Инфографика: NV

В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине.

Кроме того, вскоре должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.

https://www.youtube.com/watch?v=BrovW1YMkrY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины БМП Marder

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