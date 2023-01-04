Байден подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины Bradley 4 января, 22:26 БМП M2 Bradley в Ираке в 2005 году (Фото:4.army.mil)

Президент США Джо Байден в среду, 4 января, подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила в Twitter, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможной поставке Bradley.

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США рассматривают возможность передаче Украине боевых машин Bradley. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.

Инфографика: НВ

Производитель БМП M2 Bradley — американская компания BAE Systems Land & Armaments, они находятся на вооружении с 1981 года. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки в период и после спешивания. Она может перевозить троих членов экипажа и семерых пассажиров.

Вооружение БМП состоит из одноствольной автоматической пушки с цепным приводом калибра 25 мм M242 Bushmaster, эффективная дальность огня которой — 2 км, противотанкового комплекса с ракетами TOW или Javelin. Также на БМП M2 Bradley можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет.