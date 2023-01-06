«Убийца танков». БМП Bradley дадут Украине преимущества на поле боя — Пентагон

6 января, 18:28
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БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley, которые США передадут Украине, «убийцей танков». Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Он подтвердил, что в пятницу США объявят о новом пакете помощи Украине, который будет включать БМП Bradley. Генерал отметил, что эта бронетехника может перебрасывать пехоту на поле боя для поддержки наступательных и оборонительных операций, «обеспечивая уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущества на поле боя».

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На просьбу объяснить разницу между Bradley и танком спикер сказал, что это «не танк, а убийца танков».

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«Это [Bradley] значительно усилит и без того впечатляющий боевой потенциал Украины. И мы уверены, что это поможет им на поле боя», — добавил он.

Инфографика: NV

Райдер также ответил на вопрос, не изменилась ли позиция администрации президента Джо Байдена по танкам Abrams, и сказал, что США «будут рассматривать все варианты в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе». По его словам, решения будут приниматься с учетом «множества факторов и того, как лучшего всего поддержать [Украину]», а также того, что есть на складах США и что доступно другим партнерам.

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5 января американские СМИ сообщили, что США в пятницу передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов, который будет около 50 БМП Bradley.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.

Производитель БМП M2 Bradley — американская компания BAE Systems Land & Armaments, они находятся на вооружении с 1981 года. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки в период и после спешивания. Она может перевозить троих членов экипажа и семерых пассажиров.

Вооружение БМП состоит из одноствольной автоматической пушки с цепным приводом калибра 25 мм M242 Bushmaster, эффективная дальность огня которой — 2 км, противотанкового комплекса с ракетами TOW или Javelin. Также на БМП M2 Bradley можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет.

https://www.youtube.com/embed/OcVtPGosqPc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Поддержка Украины Война России против Украины БМП M2 Bradley

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