Bloomberg узнал о возможном увольнении министра финансов США Сегодня, 10:54 71 Цей матеріал також доступний українською Стивен Мнучин

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможное увольнение главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Трамп недоволен работой министра из-за потерь на фондовом рынке.

Отмечается, что срок пребывания Мнучина на посту главы ведомства может частично зависеть от того, будет ли дальше продолжаться спад на фондовых рынках.

Мнучин 23 декабря провел экстренное заседание с руководителями шести крупнейших американских банков, которые по итогам встречи заявили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса, а также проведения других рыночных операций".

По словам представителя министра финансов, по-прежнему наблюдается сильный экономический рост в экономике США при устойчивой активности потребителей и бизнеса.

Однако данная встреча не решила проблему взаимоотношений Мнучина с администрацией Трампа.

"В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником", — сообщил экс-сотрудник Минфина Стивен Майроу.

Как сообщает Bloomberg, причиной размышлений Трампа стало его недовольство работой главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам источников агентства, глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы Минфина встречаться с Пауэллом.

Это могло бы подорвать авторитет Мнучина, который обычно встречается с Пауэллом раз в неделю и передает ему позицию Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "единственной проблемой" американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США.

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