Bloomberg: Турция предлагала США передать российские С-400 для изучения Сегодня, 08:35 1037 Цей матеріал також доступний українською Турция предлагала американским экспертам исследовать российские С-400

Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, подобную идею Турция, по их словам, выдвинула в последние недели. Остальных деталей этой инициативы источники не приводят.

Агентство отмечает, что Турция таким образом надеялась уладить спор с Соединенными Штатами, который возник вокруг покупки ракетных комплексов у России.

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона.

Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями.

В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.

При этом в США заявили, что работают над тем, чтобы Турция отказалась от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

19 декабря стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на общую сумму 3,5 миллиардов долларов.