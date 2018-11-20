Bloomberg: Структуры "повара Путина" распространяют российское влияние в Африке

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера, с помощью наемников и политических консультантов предлагает услуги по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний в десяти африканских странах, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в обмен связанные с Пригожиным структуры получает права на добычу полезных ископаемых и другие возможности для бизнеса. В частности, Пригожин предоставляет военные услуги Ливийской национальной армии в обмен на энергетические сделки.
Среди стран, где действуют структуры Пригожина, агентство называет Демократическую Республику Конго (ДРК), Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканскую Республику.
Отмечается, что данная деятельность еще более активизировалась на фоне подготовки Кремля к межпарламентской конференции Россия - Африка, запланированной на 2019 год.
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Агентство напомнило, что Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, которая состоялась 7 ноября в Москве.
Кроме того, политтехнологи Пригожина на этапе избирательной кампании консультировали Эммерсона Мнангагву, который сменил на посту президента Зимбабве Роберта Мугабе.
Одновременно российский бизнесмен распространяет свое влияние и в богатой полезными ископаемыми ДРК, где в декабре этого года запланированы всеобщие выборы, а Жозеф Кабила, который с 2001 года занимает пост президента, отказался баллотироваться на третий срок.
Также российские политические консультанты действуют и на Мадагаскаре, где готовится второй тур президентских выборов, после того как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.
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