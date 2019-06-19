Bloomberg: США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских С-400 Сегодня, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Anadolu Санкции против Турции могут быть введены уже в июле, когда страна получит первые компоненты С-400 Anadolu

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает варианты с возможным введением санкций против Турции за сделку с Россией по приобретению зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции против Турции могут быть введены уже в июле, когда Анкара может начать получать первые компоненты С-400.



При этом в Вашингтоне изучают сразу три потенциальных санкционных пакета. Самый жесткий из них, обсуждаемый Советом национальной безопасности, Госдепом и Минфином, должен причинить вред турецкой экономике, которая «уже переживает трудные времена».

Агентство отмечает, что наибольшей поддержкой пользуется вариант с санкциями против нескольких компаний турецкого оборонного сектора. Против них могут применить ограничительные меры в соответствии с законом CAATSA, который предусматривает санкции за ведение бизнеса с Россией.

Подобные ограничения, как предполагается, должны отдалить турецкие компании от финансовой системы США, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на территории Штатов.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.