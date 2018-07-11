11 июля 2018, среда

Bloomberg сообщило, что Белый дом подготовил новые пошлины на сумму $200 млрд на китайские товары

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Иллюстрационное фото
Фото:Ken Lund via Flickr

Иллюстрационное фото

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Администрация президента США подготовила список товаров из Китая, на которые будут введены пошлины.

Общая сумма товаров, на которые будут введены пошлины, составит 200 миллиардов долларов.

Отмечается, что пока готовится лишь перечень товаров, после чего пройдут обсуждения возможности введения их в действие.

Ранее сообщалось, что США ввели пошлины в 25% на китайскую технику. В ответ Тарифная комиссия Китая приняла решение ввести пошлины в размере 25% на американские товары общей суммой 50 миллиардов долларов.

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