08 октября 2018, понедельник

Bloomberg: Помпео на встречу с Ким Чен Ыном не разрешили взять переводчика и вооруженную охрану

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Помпео не позволили взять на переговоры с Ким Чен Ыном своего личного переводчика и вооруженного телохранителя

Помпео не позволили взять на переговоры с Ким Чен Ыном своего личного переводчика и вооруженного телохранителя

Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР начался с напряженной сцены прямо в аэропорту Пхеньяна, сообщает Bloomberg со ссылкой на журналиста, который сопровождал в поездке главу Госдепа.

По информации журналиста, на взлетной полосе Помпео встречал генерал Ким Ен Чол, который заявил, что на переговоры с Ким Чен Ыном тот может отправиться с делегацией, в которую входят не более трех человек.

Генерал также дал понять Помпео, что тот не сможет взять на встречу своего переводчика, а телохранитель госсекретаря должен будет сдать свое оружие.

В свою очередь Помпео попытался разрядить обстановку, смеясь и говоря, что все вопросы можно решить, а также попытался оспорить требования относительно его охраны.

Напомним, 7 октября Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.

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