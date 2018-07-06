Bloomberg: Кремль намерен обеспечить Трампу "триумф" на переговорах с Путиным

Кремль намерен обеспечить президенту США Дональду Трампу "триумф" на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, кремлевские официальные лица ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, целью которых является заключение хотя бы одной сделки, которую Трамп сможет представить своим избирателям в качестве триумфа.

По замыслу Кремля, заключение подобной триумфальной сделки оправдает в глазах американской общественности восстановление отношений между США и РФ.

Ожидается, что на переговорах в Хельсинки Трамп и Путин главным образом обсудят иранский и сирийский вопросы. По данным источников, Путин поддержал идею ведения переговоров с Трампом тет-а-тет.

Путин, в принципе, согласен с требованиями США и Израиля о том, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии были отведены от израильской границы и заменены войсками, лояльными режиму Башара Асада.