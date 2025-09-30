Сибига рассказал, как МИД будет реагировать на блокировку Венгрией украинских новостных сайтов
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Венгрия о блокировке некоторых украинских сайтов (Фото: Bernadett Szabo/REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на блокировку Венгрией некоторых новостных украинских сайтов, среди которых NV. По его словам, Украина будет отвечать зеркально.
Об этом он сказал в интервью Укринформу, опубликованном во вторник, 30 сентября.
«Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны», — заявил глава МИД.
29 сентября глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш заявил, что правительство Венгрии приняло решение о блокировке на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.
По его словам, речь шла о таких сайтах:
- НВ.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua
- zakarpattya.net.ua
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- tsn.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.
Эти интернет-ресурсы распространяли выдумки о «террористической деятельности» украинцев, высмеивали поддержку Украины, изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные, критиковали санкционную политику и параллельно транслировали теории заговора.