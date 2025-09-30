Сибига рассказал, как МИД будет реагировать на блокировку Венгрией украинских новостных сайтов

30 сентября, 16:08
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Венгрия о блокировке некоторых украинских сайтов (Фото: Bernadett Szabo/REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на блокировку Венгрией некоторых новостных украинских сайтов, среди которых NV. По его словам, Украина будет отвечать зеркально.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, опубликованном во вторник, 30 сентября.

«Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны», — заявил глава МИД.

29 сентября глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш заявил, что правительство Венгрии приняло решение о блокировке на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.

По его словам, речь шла о таких сайтах:

  • НВ.ua
  • oboz.ua
  • anons-zak.com.ua
  • ungvar.uz.ua
  • zakarpattya.net.ua
  • pravda.com.ua
  • hromadske.ua
  • tsn.ua
  • lb.ua
  • insiderinfo.com.ua
  • uaonline.com.ua
  • eurointegration.com.ua

Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.

Эти интернет-ресурсы распространяли выдумки о «террористической деятельности» украинцев, высмеивали поддержку Украины, изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные, критиковали санкционную политику и параллельно транслировали теории заговора.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Андрей Сибига Венгрия Война России против Украины МИД Украины Российская агрессия

