Сибига рассказал, как МИД будет реагировать на блокировку Венгрией украинских новостных сайтов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Венгрия о блокировке некоторых украинских сайтов (Фото: Bernadett Szabo/REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на блокировку Венгрией некоторых новостных украинских сайтов, среди которых NV . По его словам, Украина будет отвечать зеркально.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, опубликованном во вторник, 30 сентября.

«Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны», — заявил глава МИД.

29 сентября глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш заявил, что правительство Венгрии приняло решение о блокировке на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.

По его словам, речь шла о таких сайтах:

НВ.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

tsn.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.

Эти интернет-ресурсы распространяли выдумки о «террористической деятельности» украинцев, высмеивали поддержку Украины, изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные, критиковали санкционную политику и параллельно транслировали теории заговора.