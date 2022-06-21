В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча Украины, России, Турции и ООН по вопросам вывоза зерна — СМИ 21 июня, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Морской порт Одессы (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

В Стамбуле на следующей неделе может состояться четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, Турцией и ООН, на которой обсудят план экспорта украинского зерна из Одессы. Об этом сообщает агентство Reuters и турецкое издание Milliyet.

Reuters cо ссылкой на собственные источники уточняет, что план предусматривал создание трех коридоров из украинского порта Одессы под контролем Киева. В ближайшие шесть-восемь месяцев оттуда может быть отгружено 30−35 миллионов тонн зерна, отмечают источники.

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Турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции заявляет, что встреча должна состоятся в Стамбуле на следующей неделе.

По данным Reuters и Milliyet, во встрече могут принять участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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