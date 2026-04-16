«Молюсь, чтобы вы выбрали сделку». Гегсет заявил, что американская блокада Ирана будет продолжаться, пока лидеры «не сделают мудрый выбор»

Министр обороны США Пит Гегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада портов и экономическое давление будут продолжаться, пока они «не сделают мудрый выбор».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 16 апреля, передает телеканал CNN.

«Между тем и до тех пор, пока это будет нужно, мы будем поддерживать эту успешную блокаду. Но если Иран сделает неудачный выбор, то их будет ждать и блокада, и бомбы, которые будут падать на инфраструктуру, электросети и энергетику», — сказал глава Пентагона.

Реклама

Кроме того, Гегсет пообещал, что Министерство финансов Соединенных Штатов «максимизирует экономическое давление» на Иран.

«Я молюсь, чтобы вы выбрали соглашение, которое сейчас в ваших руках, ради блага вашего народа и ради блага всего мира», — добавил глава оборонного ведомства.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном после прекращения огня завершились безрезультатно.

После них американский президент Дональд Трамп сказал, что Тегеран не хочет отказываться от ядерных амбиций, а США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

13 апреля глава Белого дома пригрозил «уничтожить» иранские корабли, если те приблизятся к своим портам, которые блокирует Вашингтон.

Агентство Bloomberg сообщило, что по крайней мере два судна, которые связаны с Ираном и находятся под американскими санкциями, 16 апреля прошли через Ормузский пролив в Персидский залив. Вероятно, они воспользовались новым маршрутом из ОАЭ, несмотря на третий день блокады со стороны США.