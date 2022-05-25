Кулеба заявил, что НАТО вряд ли решится на силовое разблокирование морского экспорта Украины 25 мая, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба не думает, что у западных стран хватит сил и мужества для силового решения вопроса (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

НАТО вряд ли решится на силовое разблокирование морского экспорта Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему же они сейчас откроют Черное море, чтобы можно было без преград экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию? Я всем сердцем буду приветствовать, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы силовое решение найти», — сказал он на Украинском завтраке в Давосе в рамках Всемирного экономического форуму.

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Министр подчеркнул, что здесь стоит вопрос также в том, можно ли доверять России. Кулеба предупредил, что даже если РФ подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить это соглашение.

«Россия абсолютно не прогнозируема в своем поведении. Это той риск, который нужно иметь ввиду», — добавил он.

Кулеба также уточнил, что Украина ищет сейчас решение проблемы.

«Видим, что если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире», — резюмировал министр.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за это остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%



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