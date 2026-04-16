Президент США Дональд Трамп за ужином с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой, состоявшимся вечером 13 апреля, заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне в Иране .

Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По словам осведомленных источников издания, Трамп сказал своим королевским гостям и голландским чиновникам во время ужина в Белом доме, что единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров — это усилить давление.

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Правительство Нидерландов ранее отказалось помочь американскому лидеру с блокадой иранских портов, отмечает WSJ.

Премьер-министр Роб Йеттен заявил Трампу, что европейские союзники создадут международную коалицию для обеспечения безопасности Ормузского пролива, но только после того, как закончатся боевые действия. Как отметил Йеттен, ужин «был слишком коротким, чтобы убедить друг друга, но достаточно долгим, чтобы лучше понять позиции друг друга».

Ужин проявил перед главой Белого дома сложную ситуацию, в которой он оказался, пытаясь усилить экономическое давление на Иран, несмотря на то, что он заявил о «почти полном окончании» войны. Хотя Трамп сказал, что объявит о «других странах», которые будут принимать участие в блокаде, ни одна из них не вызвалась, а многие вообще отказались. Спустя несколько дней обещанный список стран-участниц так и не был обнародован, подчеркивает WSJ.

Несмотря на то, что Трамп утверждает, что война скоро завершится, ряд чиновников и аналитиков полагают, что тегеранскому режиму могут потребоваться месяцы или больше, чтобы ощутить на себе достаточно весомые экономические последствия блокады и уступить за столом переговоров.

Президент США сказал своим помощникам, что его устраивает сохранение блокады столько, сколько будет необходимо, но, по его мнению, Тегеран уже близок к тому, чтобы заключить сделку.

Как сообщил изданию высокопоставленный американский военный чиновник, ВМС США могут долго сохранять блокаду. Однако в Пентагоне существуют опасения, что это создаст дополнительную нагрузку на американские корабли и ослабит присутствие США в других регионах, где востребована американская военно-морская сила. В частности, в Тихом океане.

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12 апреля президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров с Ираном, написал в соцсети Truth Social, что Тегеран не хочет отказываться от ядерных амбиций. Поэтому Ормузский пролив заблокируют США, чьи военно-морские силы будут перехватывать суда, которые оплатили сбор Ирана.

«Блокада начнется вскоре. Другие страны будут привлечены к этой блокаде. Ирану не позволят получать прибыль от этого незаконного акта вымогательства. Они хотят денег и, что еще важнее, они хотят ядерного оружия», — отметил Трамп.

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

Комментируя перспективы продолжения переговоров, Вэнс отметил, что теперь инициатива находится на стороне Ирана. По его словам, именно Тегеран должен проявить гибкость, тогда как Соединенные Штаты уже четко очертили свои требования.