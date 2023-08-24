Группа БРИКС предложила присоединиться еще шести странам, среди них Иран и ОАЭ 24 августа, 12:00 БРИКС (Фото:REUTERS/Aly Song/File Photo)

Группа БРИКС пригласила присоединиться еще шесть стран — Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса, сообщает Reuters.

Сообщается, что обсуждения по расширению блока БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, возглавляли повестку дня трехдневного саммита, который прошел в Йоханнесбурге 22−24 августа.

Видео дня

Хотя все члены БРИКС публично выразили поддержку расширения блока, среди лидеров существовали разногласия относительно того, насколько и как быстро.

Ранее Китай вместе с Южной Африкой на полях саммита блока договорились, что будут продолжать способствовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании войны РФ против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин также должен был принять участие в саммите, что стало бы его первым зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ему ордер на арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

19 июля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, поэтому кремлевский диктатор присутствовал на встрече в онлайн-формате.