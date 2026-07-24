Блогерка Лора Лумер, близкая к президенту США, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в его официальной резиденции. Эта встреча ознаменовала завершение ее политической трансформации — от резкой критики Украины до статуса одной из самых активных ее сторонниц в движении MAGA.

Об этом пишет Financial Times, анализируя изменения в риторике американской блогерши, известной своими ультраправыми взглядами, теориями заговора и распространением российских нарративов.

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Лумер, которую считают одной из любимых инфлюенсеров Трампа, еще недавно заявляла своим миллионам подписчиков, что Украина якобы коррумпирована и не заслуживает поддержки США. Однако, как пишет FT, она отказалась от нарративов, выгодных Кремлю, и даже посетила Киев, чтобы выразить солидарность. Кроме того, 23 июля блогер встретилась с Зеленским в Мариинском дворце.

Очевидная смена позиции Лумер показательна как в силу ее близости к Дональду Трампу, так и благодаря ее влиянию в среде американских ультраправых, значительная часть которых скептически относится к поддержке Украины со стороны США, пишет FT. Поскольку президент США, судя по всему, продолжает прислушиваться к ее советам как по вопросам политики, так и по кадровым назначениям, публичная поддержка Украины со стороны Лумер вызвала вопросы о том, может ли такая перемена в ее взглядах повлиять на отношение американских ультраправых к Киеву.

Мало кто из активистов, не занимающих государственных должностей, имеет такой доступ к Трампу, как Лумер. Похоже, это помогло ей наладить контакты с высокопоставленными лицами в Киеве, в частности с самим Зеленским, — говорится в материале FT.

В то же время до сих пор остается неясным, что побудило Лумер изменить свое мнение. «Тем, кто спрашивает: нет, правительство Украины не оплачивало мою поездку», — написала она в соцсети X.

Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

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По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.

После этого блогерша посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор, пострадавший в результате удара РФ 15 июня, а также другие поврежденные объекты заповедника.