Йеменские хуситы заявили, что начинают морскую блокаду Саудовской Аравии

20 июля, 15:57
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Группировки хуситов в Йемене считаются прокси-силами Ирана (Фото: REUTERS/Khaled Abdullah)

Группировки хуситов в Йемене считаются прокси-силами Ирана (Фото: REUTERS/Khaled Abdullah)

Военный представитель йеменских хуситов, являющихся союзниками иранского режима, заявил о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Об этом сообщило Reuters в понедельник, 20 июля.

Представитель хуситов заявил, что блокада вступит в силу сразу после обнародования его заявления, и что она вводится в ответ на действия Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что Саудовская Аравия «почти 12 лет» держит их в «несправедливой осаде».

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На прошлой неделе йеменские хуситы атаковали ракетами аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта в столице Йемена Сане. Как отмечала ВВС, таким образом было нарушено действовавшее четыре года перемирие в конфликте между Саудовской Аравией и группировкой хуситов, которые, по сути, являются прокси-силами Ирана.

Ранее Тегеран призвал хуситов подготовиться к возможному перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море на случай, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре.

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Баб-эль-Мандебский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и других грузов. Если к блокаде Ормузского пролива добавится перекрытие Баб-эль-Мандеб, экспорт энергоносителей с Ближнего Востока будет серьезно нарушен, и таким образом возникнет новый фронт в противостоянии между Ираном и Соединенными Штатами.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Иран Саудовская Аравия Ближний Восток хуситы Йемен

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