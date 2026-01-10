Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Команда відділу Близького Сходу схильна вважати, що навряд чи сильно помилиться у своїх песимістичних прогнозах. Події минулих двох років неабияк підкріпили такого роду погляд. Але останнім часом з’явився привід для надії. Мирний план Дональда Трампа приніс Газі певне полегшення. Удари США та Ізраїлю по Ірану не призвели до регіо­нальної пожежі. Сирія не скотилася до тотальної конфесійної війни.

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Уявіть найкращий сценарій для зміцнення цих досягнень — світ, у якому беруть гору ті, хто прагне більш мирного Близького Сходу. Усе починається в Газі. Там дотримуються хиткого миру, а Трамп залишається відданим своєму плану. Підбадьорені цим арабські та мусульманські держави направляють миротворчі контингенти і утворюють Міжнародні сили стабілізації (МСС). Ісламісти роззброю­ються, бо це єдиний спосіб забезпечити відбудову Гази. Вона стартує за кошти держав Перської затоки. Президента Палестини Махмуда Аббаса замінює Марван Баргуті, який розпочинає давно обіцяну реформу Палестинської адміністрації, Ізраїль дозволяє їй взяти на себе відповідальність за Газу.