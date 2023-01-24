Сыпучие пески. На Ближнем Востоке в 2023 году будет и дальше формироваться сложная сеть альянсов — The Economist 24 января, 12:21 Эксклюзив NV Палестинский протестующий в облаках слезоточивого газа во время столкновений с израильскими силами на Западном берегу реки Иордан, декабрь 2022 года (Фото:REUTERS/Mohamad Torokman)

Самым опасным расколом на Ближнем Востоке в 2023 году останется тот, что разделяет доминирующий среди арабов суннитский ислам и его шиитскую альтернативу, поддерживаемую Ираном и мощными шиитскими ответвлениями в Сирии и Йемене, пишет Зан Смайли, редактор общего профиля журнала The Economist.

Серед бурхливих пісків дипломатії Близького Сходу найбільшим зрушенням останніх років став міцніший мир між Ізраїлем і частиною арабського світу, що став можливим завдяки Авраамовим угодам, підписаним 2020 року єврейською державою, Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) і Бахрейном, а також завдяки наступним аналогічним угодам із Марокко та Суданом. Відтоді Ізраїль активно розширює торговельні та технологічні зв’язки, особливо з ОАЕ та Марокко. Ключове питання 2023 року полягає в тому, чи процвітатиме та розширюватиметься цей новий економічний блок.



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Змін у мирних договорах Ізраїлю з Йорданією та Єгиптом годі чекати, але варто звернути увагу на Саудівську Аравію, що її закулісні зв’язки з Ізраїлем, як очікується, посилюватимуться. Наприклад, кажуть, що спадковий принц королівства та фактичний правитель Мухаммед ібн Салман виділив $2 млрд на інвестиції в ізраїльські стартапи. Однак хоча Саудівська Аравія вважається наступною в черзі на приєднання до клубу Авраамських угод, поліпшення відносин, імовірно, не матиме офіційного визнання, доки трон посідає старіючий король Салман і доки не буде прогресу у врегулюванні [конфлікту] між Ізраїлем і Палестиною у форматі двох держав.

Авраамові угоди послабили тиск на Ізраїль щодо створення держави палестинців, як завжди знедолених під слабким керівництвом Махмуда Аббаса (у 2023 році йому виповниться 88). У нинішній ситуації більшість арабських урядів, якщо не народів, утратили віру в палестинську справу. Але загострення ситуації у Єрусалимі або відновлення бойових дій між Ізраїлем та палестинськими бойовиками можуть стати випробуванням для угод. Їхні підписанти сподіваються відокремити торговельні зв’язки від конфлікту Ізраїлю з палестинцями. Хоча угоди мають переважно економічний характер, вони також спрямовані на протидію спільному ворогові — Ірану.